Una banda di specialisti dei furti è riuscita a mettere a segno un colpo da manuale all'interno dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È successo due notti fa, quando i soliti ignoti si sono introdotti indisturbati negli uffici del Cup, il Centro unico di prenotazione, per mettere le mani sugli incassi degli ultimi giorni, una discreta somma di denaro che era custodita nella cassaforte, portata via con poche facili mosse.

La scoperta del furto risale alle prime ore del mattino di venerdì, quando gli operatori dell'ospedale si sono recati nel Cup e hanno trovato i segni evidenti del passaggio dei ladri. A quel punto è scattata la segnalazione al numero unico d'emergenza 112, ma i Carabinieri della Compagnia di Latina intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare i segni di effrazione, l'ammanco della cassaforte, quindi effettuare i rilievi alla ricerca di tracce utili all'identificazione dei banditi e disporre l'acquisizione dei filmati di video sorveglianza della struttura ospedaliera, perché ormai i soliti ignoti erano scappati da un pezzo, era tardi per avviare le ricerche in zona.