Giornate da incubo per i residenti del centro storico di Fondi e anche per le forze dell'ordine del posto che hanno dovuto fare gli straordinari per riuscire a gestire un cittadino pakistano di 34 anni che si è reso protagonista, sia nella giornata di giovedì che in quella di venerdì, di una serie di interventi tra piazza delle Benedettine e piazza Felice Chiusano. L'allarme è scattato quando, nella mattinata di venerdì, a seguito di urla e schiamazzi, i residenti della zona hanno notato un giovane straniero saltare sui cofani e i tetti delle automobili in sosta nel parcheggio di piazza delle Benedettine, procurando dei danneggiamenti a tre vetture parcheggiate negli stalli dedicati ai residenti, nonostante alcuni suoi connazionali tentavano di tranquillizzarlo non riuscendoci. Immediatamente si è attivata la macchina dell'emergenza che ha portato sul posto sia gli agenti del commissariato di polizia coordinati dal dirigente Raffaele Iasi che un'autoambulanza.

Scortato dalla volante della polizia, l'uomo è stato portato dagli uomini del 118 presso l'ospedale di Formia, ma dopo le prime cure, questo avrebbe deciso deliberatamente di allontanarsi. La mattina seguente, sempre nella stessa area di piazza delle Benedettine, sono intervenuti sia gli agenti del commissariato di largo Evangelista, ma anche i carabinieri della stazione locale e insieme a loro nuovamente gli operatori del 118, tutti chiamati in causa per via del giovane pakistano che continuava a dare in escandescenza prendendo a calci anche un'automobile e inveendo contro i passanti. Portato di nuovo al pronto soccorso del Dono Svizzero, il cittadino straniero sarebbe scappato senza scarpe e tornato nel centro storico di Fondi. Ad intercettarlo, ancora tra urla e schiamazzi, mentre provava a darsi alla fuga scalzo tra i vicoli, i poliziotti nei pressi di piazza Chiusano. In questo caso sono stati gli stessi poliziotti ad accompagnare il pakistano all'ospedale di Formia, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.