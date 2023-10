Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio di ieri, per le sorti di due adolescenti del capoluogo, investiti da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce in prossimità della rotatoria all'incrocio tra viale Pierluigi Nervi e viale Strasburgo, poco dopo il Palazzo di Vetro, nella zona del Centro Direzionale. Presi in pieno da una Bmw Serie 1 guidata da un uomo, i due tredicenni sono caduti sull'asfalto doloranti, tanto da richiedere i soccorsi del pronto intervento sanitario: dopo le prime cure del caso, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per gli accertamenti, comunque in condizioni giudicate non gravi.

Con i soccorritori sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica, oltre a garantire la gestione della viabilità durante le operazioni di rilevamento del sinistro.