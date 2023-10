E' arrivato il momento della riapertura per la Cappella del Crocifisso (Montagna Spaccata). I relativi lavori di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto degli elementi storico-architettonici finalizzati ad un recupero totale del bene in grado di renderlo pienamente fruibile da parte dei fedeli e dei visitatori, avevano avuto inizio lo scorso mese di gennaio.

I padri del Pime si erano scusati per il temporaneo disagio provocato ai tanti fedeli che accorrono ogni giorno al santuario di Gaeta, ma l' intervento ha portato ad un importante miglioramento artistico e religioso della cappella del Crocifisso che necessitava di lavori urgenti di messa in sicurezza. I lavori sono stati coordinati da padre Daniele Belussi che dal 1° febbraio di quest' anno è il nuovo rettore del Santuario e della Comunità dei Padri Missionari.

La cappella del Crocifisso conclude, in maniera del tutto singolare, il percorso attraverso la fenditura della Montagna. La costruzione poggia su un masso gigantesco caduto dalle sommità della montagna e rimasto sospeso ed incastrato nella fenditura a trenta metri di altezza sul mare. Agli inizi del 1400 alcuni barcaioli che passavano davanti alle spaccature, si accorgono di una novità: quasi all'estremità della fenditura centrale, si era staccato dall'alto un enorme macigno che era andato a incastrarsi dove la stessa si restringeva, a circa 40 metri sul livello del mare. Su quell'enorme macigno – un fondamento ben saldo – i fedeli della comunità cristiana di Gaeta hanno edificato, a proprie spese, una cappella. Dietro l'altare, hanno collocato un grande e pregevole Crocifisso ligneo che, secondo gli esperti, risale proprio a quell'epoca (sec. XV). "Come rettore del Santuario della Montagna Spaccata – commenta Padre Belussi -sono estremamente soddisfatto per esser giunto al momento dell'inaugurazione della cappella restaurata del SS. Crocifisso. Il Pontificio Istituto Missioni Estere ha investito tante energie e risorse pur di restituire alla comunità di Gaeta questa perla del Tirreno. Un vero gioiello di storia e spiritualità che ha il sapore di tradizione, ma soprattutto di un'intramontabile fede in Gesù Cristo. Benediciamo il Signore." E l' appuntamento è per oggi domenica 1° ottobre 2023 alle ore 12, dopo la Messa delle 11, quando la Cappella verrà inaugurata, momento tanto atteso dalla comunità locale e dai visitatori di tutto il mondo. Interverranno alla cerimonia l'Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari, il Superiore Generale del P.I.M.E. Padre Ferruccio Brambillasca, il Superiore Regionale Padre Pierfrancesco Corti e il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme alle autorità militari e civili.