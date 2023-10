Erano riusciti a rubare il furgone di un corriere. Non è chiaro se abbiano aggredito il conducente, se abbiano approfittato di una consegna o altro. Fatto sta che appena arrivato l'allarme alla sala operativa del 112, i Carabinieri di Lanuvio e Velletri si sono messi sulle tracce del mezzo. E in poco tempo quel furgone è stato rintracciato. I banditi una volta accortisi delle pattuglie, hanno ingaggiato un lungo e pericoloso tentativo di fuga che li ha portati fino in territorio di Aprilia dove i militari dell'Arma che nel frattempo avevano allertato anche i Comandi pontini, sono finalmente riusciti a bloccare i malviventi e a trarli in arresto. Accadeva l'altro giorno tra Lanuvio e Aprilia. Ieri i due sono comparsi in Tribunale a Latina dove il giudice avrebbe dovuto decidere se emettere una misura cautelare nei loro confronti o rimandarli a casa in attesa del processo.