E dopo Minturno anche Santi Cosma e Damiano ha avviato l'operazione "cattura dei cinghiali", ormai presenti nei centri abitati. Dopo l'adesione al PRIU e la conseguente autorizzazione rilasciata dal settore decentrato regionale dell'agricoltura di Latina, anche nel Comune dei santi medici proseguono le azioni per il contenimento numerico degli ungulati con l'istallazione di gabbie/trappola. L'iniziativa promossa dal delegato all'emergenza cinghiali Lario Russo e dal sindaco Franco Taddeo, mira a mettere in atto tutto ciò che la legge consente, al fine di ridurre il numero dei cinghiali presenti sul territorio, cercando di garantire più sicurezza ai cittadini e meno danni all'agricoltura. "L'Amministrazione- ha affermato il delegato Lario Russo- già lo scorso anno, aveva autorizzato iniziative mirate all'abbattimento dei cinghiali, da parte dei cacciatori, in luoghi ben precisi di assembramento. I risultati sono stati discreti, con la supervisione e la fattiva vigilanza sulle operazioni, per garantire l'incolumità dei residenti, da parte della polizia locale". "Inoltre- ha proseguito il sindaco Taddeo- da quest'anno l'area di caccia dell'Atc lt2 è stata estesa anche alla zona del Rio Rave. Ma nonostante l'azione delle squadre di caccia e dei selecontrollori, che si svolge prevalentemente nelle aree rurali e collinari, durante il periodo di caccia, si è ravvisata l'urgenza di intervenire anche nei centri abitati urbani, attraverso la loro cattura".

Taddeo e Russo hanno comunicato che, dalla prossima settimana e per i prossimi trenta giorni, saranno poste gabbie di cattura nel centro storico, a San Lorenzo, a Ventosa, a Grunuovo ed in altre contrade intensamente urbanizzate. Gli esemplari catturati saranno trasferiti presso un'area faunistica venatoria del frusinate. Ad occuparsi della fornitura del materiale e al trasferimento dei cinghiali catturati, sarà una società agricola, incaricata dall'Amministrazione sancosimese. Le operazioni saranno eseguite nella massima sicurezza per i cittadini residenti, in quanto la polizia locale, diretta dal comandante Giuseppe Di Marco, assicurerà una fattiva collaborazione alla società incaricata. L'azione di cattura, dopo una valutazione della sua efficacia, sarà ripetuta, ove necessario, ad intervalli, anche nei prossimi mesi e fino a che resta in vigore l'ordinanza regionale in materia. L'amministrazione è certa che anche questa decisione assunta, contribuirà a ridimensionare i danni all'agricoltura, al paesaggio ed alla sicurezza dei residenti, determinati dalla eccessiva presenza di cinghiali.