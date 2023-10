Quella che sembrava essere una banale lite di strada è degenerata in una brutale aggressione finita nel sangue. È successo nella tarda mattinata di ieri nel centro abitato di Borgo Bainsizza, dove un giovane straniero è stato ferito in maniera grave da altre due persone che lo hanno colpito più volte con un coltello. Mentre il ragazzo, un cittadino tunisino di 24 anni, veniva trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni giudicate dai medici non critiche, i poliziotti della Questura di Latina hanno avviato l'indagine per risalire agli autori del ferimento, fuggiti prima dell'arrivo delle pattuglie. Per ora le circostanze dell'aggressione restano avvolte dal mistero, perché la vittima non ha fornito spiegazioni, anzi il ragazzo ascoltato dagli investigatori dopo il ricovero in ospedale, non ha saputo spiegare il motivo di tanta violenza. Viene considerato fuori pericolo, ma in pronto soccorso è arrivato con diversi tagli, alcuni anche piuttosto lunghi e profondi, in parti diverse del corpo, soprattutto al torace, alla schiena e alle braccia.