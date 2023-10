Scene di follia sabato sera in pieno centro a Latina, dove una folla di adolescenti si è assiepata al cancello d'ingresso di un condominio di corso della Repubblica, nella zona pedonale. È stato necessario l'intervento delle pattuglie della Polizia per riportare la calma, ma soprattutto per placare gli animi di alcuni giovanissimi che si scagliavano contro il la grata, pretendendo di entrare. I poliziotti della Squadra Volante hanno anche compiuto una serie di accertamenti per ricostruire la vicenda, tuttora al vaglio degli investigatori della Questura per chiarire una serie di aspetti ancora difficili da interpretare. Del resto l'attenzione della Polizia è rivolta a ciò che ha provocato quella reazione inspiegabile, senz'altro esagerata.

Se buona parte di quei ragazzi in strada erano spinti da curiosità, alcuni volevano entrare nel condominio perché si era sparsa rapidamente la voce che alcuni loro amici erano stati aggrediti da alcuni adulti che vivono in quell'edificio. I poliziotti hanno ascoltato le parti, ma nelle prossime ore la vicenda sarà approfondita in maniera più accurata dagli investigatori della Questura.