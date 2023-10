Nel corso del controllo e a seguito di ulteriori accertamenti in banca dati, le targhe sono risultate abbinate a un altro veicolo. L'immediata perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire non solo le targhe originali dell'auto, risultata denunciata rubata circa un mese fa presso i Carabinieri di Anzio, ma anche altre targhe di veicoli risultati oggetto di furto.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato i due a bordo di un modello recente di un'utilitaria ma con targhe apposte aventi una combinazione alfanumerica più vecchia, particolare che ha incuriosito i Carabinieri e quindi hanno deciso di fermarla per un controllo.

