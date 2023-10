Incidente questa mattina ad Aprilia all'incrocio tra via Toscanini e via Guido Rossa. Per cause ancora da accertare una Alfa 156 e un Suv Stelvio si sono scontrati e il Suv si è capovolto dopo l'impatto finendo su un lato. I conducenti delle due vetture non hanno riportato conseguenze gravi. Sul posto i carabinieri di Aprilia per i rilievi, i vigili del fuoco e il personale del 118 .