E' una disavventura dal lieto fine quella accaduta lunedì ad una donna di Aprilia che si è ritrovata in casa un ospite indesiderato e cioè un serpente. Così ha chiesto aiuto alle Forze dell'ordine con l'intervento del CRAS del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano. I militari giunti presso l'abitazione di Aprilia hanno effettuato un accurato sopralluogo dell'immobile - che nel frattempo è stata messa in sicurezza - e rinvenivano, all'interno della cassetta elettrica, un biacco coluber viridiflavus, serpente non velenoso. Il rettile veniva catturato e successivamente reintrodotto in natura nel suo ambiente, nelle vicinanze di un corso d'acqua.