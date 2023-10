I Carabinieri del N.A.S. di Latina, nell'ambito dei controlli eseguiti nel settore dei "prodotti vinosi ", finalizzati alla prevenzione delle sofisticazioni ed alla tutela della qualità delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche di prodotti agroalimentari (vini DOP e IGP), hanno eseguito attività ispettiva presso una cantina del sud pontino. Nel corso dell'ispezione si è accertato che la citata cantina utilizzava per il lavaggio delle strutture, delle attrezzature e dei recipienti acqua, proveniente da un pozzo privato, priva della prescritta certificazione relativa di potabilità. Inoltre i militari hanno accertato le carenti condizioni igienico-strutturali dei locali e contestato una violazione amministrativa per un importo pari a mille euro. L'autorità Sanitaria locale, su richiesta del Nucleo pontino, ha disposto la chiusura della struttura fino al ripristino delle irregolarità riscontrate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli