Una brutale aggressione si è consumata nel primo pomeriggio di ieri in un condominio delle case popolari di viale Nervi, epilogo di un'incredibile vicenda sfociata in un raptus di follia. A perdere la testa sarebbe stato un pensionato settantenne, rimasto vedovo da non molto tempo, che ha reagito in maniera sconsiderata all'intervento del gestore della rete di distribuzione del gas domestico per il distacco della sua utenza in seguito a una consolidata morosità nel pagamento della fornitura. Quando i tecnici di un'impresa incaricata dell'operazione di chiusura della tubazione in prossimità dell'allaccio al suo appartamento al quarto piano della palazzina, dall'alloggio l'uomo si è affacciato con un martello in pugno che ha utilizzato per colpire alla testa uno degli operatori, ferendolo sebbene portasse il casco di protezione. La vittima ha richiesto le cure dei medici, mentre i Carabinieri della Compagnia di Latina sono intervenuti per ricostruire la vicenda e avviare le ricerche dell'aggressore, che è riuscito a sparire approfittando della concitazione del momento.

L'intervento dei tecnici è scattato perché il pensionato aveva accumulato parecchi mesi di ritardo nel pagamento del consumo del gas. Sarebbero almeno sette le fatture non onorate, tant'è vero che il gestore della rete di distribuzione aveva attivato la procedura per il distacco dell'utenza. Quindi dopo un vano tentativo di accedere all'abitazione normalmente, ieri i tecnici di una ditta incaricata si sono recati nel condominio della palazzina popolare dove il pensionato vive, con tanto di mezzo dotato di cestello e braccio elevatore per raggiungere dall'esterno la finestra dove la tubazione esterna si collega all'impianto dell'appartamento.