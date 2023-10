I carabinieri del Nas di Latina hanno chiuso una palestra della provincia a causa per mancanza del titolo autorizzativo dell'attività. Un'altra palestra è andata incontro alla sospensione dell'attività mentre sono otto le 8 proposte di chiusura per mancanza del defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) e/o omessa manutenzione dello stesso e irregolarità della certificazione medica dei propri associati.



Questo l'esito di controlli a tappeto in tutto il Centro Italia da parte del Nas tra palestre, società sportive e studi medici per lo sport. A latina sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 19.000 €, relativamente alla mancanza dei certificati medici non agonistici per aver attivato uno studio medico privo dell'autorizzazione.

Sono state ispezionate 41 associazioni sportive di cui 9 non conformi, per mancanza del previsto titolo autorizzativo per mancanza dei certificati medici non agonistici e del defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) e/o omessa manutenzione dello stesso. Dieci in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di circa 4.000 €, relativamente alla mancanza dei certificati medici non agonistici.