Momenti di paura ieri mattina ad Anzio, in una scuola materna.

Un bambino di tre anni, infatti, zaino in spalla, dopo essere entrato a scuola ed averci passato un paio di ore, ha deciso poi di tornare sui propri passi, preferendo non entrare in classe, allontanandosi dall'istituto.

Il piccolo che era regolarmente entrato a scuola insieme agli altri compagni nel rispetto dell'orario d'ingresso, accompagnato dalla mamma, alle 10 ha deciso di uscire: a piedi ha percorso un po' di strada ed ha quasi raggiunto la via Ardeatina quando è stato notato da una persona, che lo ha fermato e gli ha chiesto dove stava andando. L'uomo si è reso conto che qualcosa non andava e insistendo con le domande è riuscito a far confessare al bambino di essere fuggito da scuola. L'uomo si è preso cura del bimbo e lo ha riaccompagnato presso l'istituto scolastico.

Nel frattempo la mamma del bambino aveva chiamato i carabinieri, che stavano intervenendo nella zona alla ricerca dell'alunno.

Fortunatamente la vicenda è finita con la riconsegna del bimbo in perfetta salute. Soltanto un grande spavento per insegnanti e genitori.