Sul processo che di fatto deve iniziare, già pende il rischio di prescrizione, inoltre le associazioni animaliste da tempo chiedono un inasprimento delle pene per il maltrattamento e l'uccisione di animali, reati per i quali, ieri a Velletri, si teneva un'udienza a carico di uno dei fratelli Bianchi (condannati in Appello per il brutale assassinio di Willy Monteiro Duarte) il padre e altre due persone. Il giudice, prima di rinviare tutto all'8 gennaio, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile di alcune associazioni tra cui Animalisti Italiani e Lndc Animal Protection. Sul telefono di Marco Bianchi vennero trovati video e immagini di animali torturati e uccisi (pecore ed uccelli). «La violenza sull'uomo ha sempre un precedente, la crudeltà sugli animali è il preludio alla violenza sulle persone: speriamo che ci sia una condanna per questo episodio così si andrà a sommare a quella già emessa a Roma per l'omicidio di Willy», ha commentato Walter Caporale, presidente degli Animalisti. «Siamo davvero soddisfatti di questa decisione e andremo fino in fondo perché sia fatta giustizia» il commento di Lndc.