Prosegue l'attività di contrasto ai reati ambientali perseguita dall'articolazione forestale dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Latina. I militari del Nucleo carabinieri forestale di Terracina, nella giornata di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, avvistavano un denso fumo nero, proveniente da una strada limitrofa alla Migliara 53, in comune di Sabaudia. Recatisi sul posto, si è rilevato che su un terreno era in atto un incendio che ha interessato un'area di circa 3000 metri quadrati.

All'interno dell'area vi era la presenza di vario materiale, in particolare numerosi pneumatici, un vecchio trattore e altri rifiuti plastici ancora in fase di combustione e parti di rifiuti elettrici ed elettronici (cosiddetti RAEE). Sono stati allertati i Vigili del Fuoco che mettevano in sicurezza l'area. Le immediate indagini esperite dai militari permettevano di identificare il presunto autore dell'incendio che è scaturito da una ripulitura del terreno da sterpaglie, sfuggita al controllo dello stesso. Nel corso dell'intervento è stato attivato anche il servizio di emergenza sanitaria del 118 in quanto un soggetto, presente durante l'incendio, ha avuto un malore ed è stato trasportato, per ulteriori accertamenti, all'ospedale Fiorini di Terracina.

I militari hanno proceduto al sequestro dell'area interessata dall'incendio al fine anche di successivi sopralluoghi a seguito della bonifica effettuata dai Vigili del Fuoco per eliminare

emissioni di fumi in atmosfera. Il presunto responsabile è stato denunciato per incendio e combustione illecita di rifiuti