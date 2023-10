Si è tenuta ieri a Sabaudia una celebrazione per Maria Grazia Forgetta di 49 anni e per sua figlia Gioia di 6 anni decedute lo scorso 27 settembre a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi sulla A13 mentre da Abano Terme stavano raggiungendo Sabaudia per una visita ai nonni. Il sinistro si è verificato su un tratto di strada non lontano da Ferrara, ferito anche il marito che si trovava alla guida dell'auto una Saab che per cause da accertare ha impattato con un tir fermo in coda. Questo in base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto. Mentre ieri venivano celebrate le esequie della mamma e della bambina ad Abano nel santuario di Monteortone, anche Sabaudia ha voluto ricordare le vittime.