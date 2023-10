Gravissimo incidente stradale sulla via Nettunense questo pomeriggio tra Aprilia e il territorio comunale di Lanuvio. Un uomo, di circa 42 anni, in sella ad una moto si è schiantato contro una vettura in fase di svolta. Il conducente del veicolo infatti, stava lasciando la carreggiata della Nettunense per entrare in una traversa. La due ruote gli è piombata addosso. L'uomo ha perso subito conoscenza. E' stato sottoposto per diversi lunghissimi minuti alle operazioni di rianimazione da parte degli infermieri e del medico del 118 intervenuti sul posto insieme alla Polizia locale di Lanuvio e ai carabinieri. Per effettuare il soccorso, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi il che ha generato lunghe code per Aprilia e verso Campoleone. Il 42enne, una volta stabilizzato è stato caricato sull'eliambulanza fatta atterrare in un campo a pochi metri di distanza per il trasferimento d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma.