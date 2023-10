Non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto nel gravissimo incidente stradale sulla via Nettunense tra Aprilia e Lanuvio. Tommaso Cicoli, 42 anni di Aprilia, è morto ieri sera all'ospedale San Camillo di Roma dove era stata ricoverato poche ore prima a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro in zona Bellavista. Nel pomeriggio in sella alla sua moto si era schiantato contro una vettura in fase di svolta ed era stato sottoposto per diversi minuti alle operazioni di rianimazione da parte degli infermieri e del medico del 118 intervenuti sul posto. Un lutto che sconvolge la comunità di Aprilia visto che Cicoli era molto conosciuto in città, di professione geometra lavorava al Comune di Castelgandolfo e per diversi anni aveva lavorato come istruttore tecnico al Comune di Aprilia.