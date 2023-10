Presunte avance non gradite hanno fatto scattare una vera e propria rissa tra stranieri a Fondi, in pieno centro abitato, appena fuori dalle mura del castrum. Il tutto nella mattinata di ieri quando, intorno alle 6, una coppia di indiani, marito e moglie, si sono visti con un uomo di origini pakistane in via Marconi. Probabilmente non si è trattato di un incontro casuale ma del tentativo di chiarire una situazione incresciosa che, secondo la coppia di indiani, avrebbe visto il cittadino del Pakistan arrivare a compiere atti non graditi alla donna.



Dalla discussione verbale ne è scattata una colluttazione: i due uomini protagonisti hanno anche utilizzato degli strumenti come arma. In particolar modo, gli agenti del Commissariato al servizio del dirigente Raffaele Iasi hanno riscontrato come l'indiano avesse portato con sé una mazza, o un bastone, ma anche il pakistano pare non fosse sprovvisto di oggetti contundenti, visto che si sarebbe difeso con un oggetto metallico, forse una chiave inglese.



Alla fine tutti e tre sono stati rintracciati dopo la violenta lite e ascoltati dagli agenti del Commissariato per far luce sulla vicenda. Tutti denunciati a piede libero. Si indaga per rissa. Tutti sono anche finiti in ospedale.

Ad avere la peggio l'uomo indiano classe 1980, al quale è stata emessa una prognosi di 30 giorni. Ferite lievi per l'altro uomo di 39 anni, guaribili in tre giorni. Un solo giorno di prognosi anche per la donna, anche lei di 39 anni.