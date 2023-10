Sbirciando tra alcuni quaderni e altri documenti presenti, si riescono facilmente ad individuare i proprietari degli oggetti in questione (se poi dovessero corrispondere ai colpevoli dello sversamento sarà poi l'autorità giudiziaria competente a stabilirlo); addirittura ci sono documenti che rimandano a persone residenti fuori dalla provincia di Latina che per arrivare nel luogo del rinvenimento, hanno percorso oltre 40 chilometri.

Una delle tante uscite sul territorio ha consentito alle Guardie Ecozoofile Vigiles Fipsas di rinvenire a Priverno una vera e propria discarica all'interno di un bosco. Proprio sul sentiero dell'area boscata di fronte al borgo di Fossanova infatti, la squadra guidata dal presidente Emiliano Ciotti, si è imbattuta in sacchi neri e azzurri, alcuni integri, alcuni danneggiati, pieni di immondizia, un vecchio materasso singolo, vecchie coperte, abiti logorati e poi ancora quaderni di scuola, un vecchio ventilatore e pannelli di truciolato appartenenti evidentemente a mobilia smantellate, e altri oggetti ancora. Un volume di roba che per trasportarla è stato necessario un furgone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli