Colpo ricco in una nota tabaccheria di Fondi in pieno centro, a soli due passi dall'ingresso del Municipio. L'attività, che si trova all'incrocio tra via Gramsci e via Pola denominata "Non solo fumo", ha avuto la "visita" dei ladri nei giorni scorsi, durante l'orario di chiusura per pranzo. Due i malviventi che hanno forzato una delle due serranda riuscendo a non far scattare l'allarme, uno probabilmente, colui che li aspettava a bordo di un furgone all'esterno della struttura che, secondo quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Polizia che stanno conducendo le indagini, è risultato avere la targa clonata. Difficile, dunque, seguire la scia di quello che potrebbe mascherarsi come un "furgone fantasma", al quale gli stessi ladri potrebbero aver più volte cambiato la targa.

Probabilmente esperta la banda che è entrata in azione e ha ripulito di tabacchi e altra merce l'attività commerciale, per un valore totale della refurtiva quantificata in oltre 40mila euro. La Polizia sta vagliando tutte le piste e non è esclusa quella della banda seriale considerando diversi colpi messi a segno anche in altre località pontine nei mesi scorsi. Passate al setaccio anche le videocamere di sorveglianza, sia private che pubbliche, che hanno evidenziato come i malviventi abbiano operato con il volto travisato da mascherine, cappucci e guanti. Anche i tempi sono da considerare: il colpo messo a segno in pieno giorno è durato meno di dieci minuti