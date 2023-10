Una storia di violenza iniziata nel 2012 ed in cui non sono mancate minacce con un coltello. Per questo motivo è stato emesso nei confronti di un uomo di Pontinia un divieto di avvicinamento alla ex moglie. Nel provvedimento restrittivo è emerso che l'uomo avrebbe sottoposto la donna ad un controllo costante centellinando anche le risorse economiche e provocando anche lesioni multiple.

I fatti, come già accennato sono andati avanti dal 2012. In base alla ricostruzione di quanto accaduto l'uomo avrebbe anche minacciato di morte la ex compagna. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Pontinia, questa mattina l'uomo è comparso davanti al gip Bortone per l'interrogatorio di garanzia.