Un altro ladro è finito nella trappola dei controlli della Polizia, arrestato ieri notte mentre scappava dopo avere cercato di mettere a segno un furto nella carrozzeria "Forgione" di viale Kennedy. I poliziotti della Squadra Volante hanno stretto le manette ai polsi di un trentenne indiano che vive, in condizioni di semi clandestinità, non lontano dall'attività bersagliata: bloccato dai poliziotti della Squadra Volante mentre si dileguava nella periferia di Latina, è ora sospettato di avere consumato altri colpi simili nelle ultime settimane. Processato ieri con rito direttissimo, l'uomo è stato rimesso in libertà con la misura cautelare degli obblighi di firma in attesa di giudizio.



L'allarme ieri notte è scattato poco prima dell'una, quando l'intrusione del bandito è stata rilevata dall'antifurto collegato con la centrale operativa dell'istituto privato di vigilanza Corpo Vigili Giurati e gli operatori avevano verificato la presenza di un intruso grazie alle telecamere. L'intervento di uno dei vigilanti impegnati nei servizi di controllo degli associati è stato determinante per consentire ai poliziotti della Squadra Volante di rintracciare il ladro in fuga, assicurando la continuità necessaria per configurare la flagranza di reato. Lo straniero vive proprio alle spalle dell'officina, in un rifugio di fortuna ricavato in fondo a via Helsinki, la direzione che aveva preso al momento di scappare una volta scoperto.