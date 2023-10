I Carabinieri del NAS di Latina, unitamente ai colleghi della Compagnia di Terracina e a personale del servizio veterinario dell'Asl di Latina, hanno svolto controlli mirati a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori eseguendo, verifiche ad ampio raggio all'interno di alcuni mercati settimanali del sud pontino, finalizzate al rispetto delle normative igienico-sanitarie ma anche alla provenienza, all'etichettatura, alle modalità di trasporto e alla conservazione degli alimenti in vendita sui banchi del mercato.

In particolare, presso il mercato settimanale di Fondi, nei confronti di 4 attività di vendita di prodotti ittici sono stati sequestrati e distrutti oltre 66 kg di molluschi bivalvi ed elevate sanzioni amministrative per violazioni di tipo igienico-sanitario pari ad euro 4.500.

Anche al mercato settimanale di Terracina, la mancanza di tracciabilità dei prodotti alimentari ha portato al sequestro e alla distruzione di oltre 200 kg di salumi e formaggi.

A carico dei quattro titolari delle attività ispezionate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari ad euro 8.000 per omessa attuazione delle procedure di autocontrollo riferite alla gestione della tracciabilità degli alimenti.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto l'intero territorio provinciale per verificare la genuinità dei prodotti e la tracciabilità della filiera alimentare, allo scopo di rendere sempre più sicuri i prodotti destinati al consumo umano.