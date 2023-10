Cinque anni e quattro mesi per omicidio stradale. Una condanna che supera, o meglio, quasi raddoppia quella chiesta dall Procura della Repubblica di Latina, quella emessa dal giudice Giuseppe Cario a carico di un giovane, Andrea Simonetti, che lo scorso 2 ottobre del 2021, al volante della sua auto travolse e uccise un motociclista di Lanuvio, Stefano Moresco.

Il pubblico ministero aveva infatti ritenuto congruo chiedere 2 anni e 8 mesi di reclusione per la colpa dell'automobilista nel sinistro avvenuto in via dei Rutuli, alle porte di Casalazzara. Il giudice invece, al termine dell'udienza del processo - svoltosi con il rito abbreviato - ha emesso una condanna a 5 anni e 4 mesi.