La sbandata improvvisa, poi l'autocarro è diventato ingovernabile e ha preso in pieno la balaustra sul bordo della strada all'altezza dell'attraversamento di un canale, finendo per rovesciarsi oltre la cunetta. Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, in strada Piccarello alle porte di Latina, per un ragazzo di 23 anni che sedeva al volante del mezzo carico di frutta e ha richiesto i soccorsi del caso. Visitato sul posto dal personale di un'ambulanza del pronto intervento sanitario, il giovane è uscito praticamente illeso dall'abitacolo e non ha richiesto il trasporto in ospedale.

Ma è stato comunque necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e tirarlo fuori dal fosso con l'impiego dell'autogru, mentre la Polizia Locale di Latina si è occupata dei rilievi, oltre a chiudere il tratto di strada interessato tra gli incroci con strada della Rosa e lo svincolo della statale Pontina per consentire le operazioni di rimozione dell'autocarro. È seguita poi la messa in sicurezza del punto dove il mezzo è uscito di strada, perché sbandando il camioncino ha completamente abbattuto la balaustra in metallo su un lato della carreggiata.