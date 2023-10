Incendio di sterpaglie in corso sulla Frosinone – Mare intorno al chilometro 17. Le fiamme sarebbero partite da un rogo appiccato per pulire un fondo terriero ma poi scappato al controllo, circostanze che saranno confermate o meno dalle forze dell'ordine e dalle squadre antincendio già allertate da diversi automobilisti. Ripercussioni al traffico a causa del fumo intenso sulla carreggiata, difficile per gli automobilisti procedere in entrambe le direzioni.