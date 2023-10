Da tempo il Mercato Ortofrutticolo di Latina viene gestito in maniera opaca e la conferma è arrivata in questi giorni, con la decisione adottata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di nominare un Commissario governativo, la dottoressa Sara Agostini, che subentra nella conduzione della cooperativa per la durata di sei mesi, con la contestuale revoca del consiglio di amministrazione. Alla base di questa decisione una serie di irregolarità che gli ispettori dello stesso ministero hanno ravvisato nel corso di un'attività di vigilanza effettuata nella scorsa primavera.