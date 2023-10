A 27 anni Roberto Ciarelli ha bruciato le tappe negli ambienti della criminalità latinense imponendosi anche attraverso la forza del cognome che porta, tanto da essere riconosciuto dalla Giustizia come un soggetto pericoloso, da sottoporre a uno stretto controllo. Così, accogliendo la richiesta della Procura che ha condiviso gli approfondimenti compiuti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, il collegio dei giudici della sezione specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Roma ha applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni a carico del rampollo più attivo della famiglia di Pantanaccio, figlio del potente Ferdinando detto Furt e di Rosaria Di Silvio - a sua volta sorella di Armando detto Lallà - nonché cognato del collaboratore di giustizia Andrea Pradissitto.