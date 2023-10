Un episodio di violenza domestica si è verificato ieri pomeriggio nella frazione Le Forna di Ponza. Una donna straniera, che convive con un pensionato della zona periferica dell'isola, è stata selvaggiamente colpita dal figlio dell'uomo. Questo è quanto emerge dalle indagini condotte dai Carabinieri della locale stazione, coordinati dal comando compagnia di Formia, agli ordini del maggiore Michele Pascale. Per motivi ancora poco chiari, il nerboruto figlio dell'anziano avrebbe aggredito fisicamente la donna, ferendola al punto da far intervenire il personale del 118 operativo sull'isola, il quale, constatate le gravi condizioni della vittima, l'ha intubata e ha prontamente chiesto l'ausilio dell'eliambulanza che l'ha trasportata, in codice rosso, presso il Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove la donna versa in condizioni molto serie. Sull'accaduto stanno indagando, nel massimo riserbo come raccomandato dal magistrato di turno della Procura di Cassino, i Carabinieri e finora non si registra alcun provvedimento adottato nei confronti dell'aggressore. Neanche i vicini di casa sanno darsi una spiegazione del perché si sia giunti a un momento di follia aggressiva, conoscendo l'ordinata quotidianità che caratterizza le giornate della tranquilla famiglia. Saranno le prossime ore a fornire elementi chiarificatori che stanno alla base dell'episodio e a prendere atto dei provvedimenti giudiziari che verranno adottati nei confronti del giovane che ha turbato drammaticamente il contesto familiare nella zona più bella dell'isola pontina.