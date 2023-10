Dopo aver organizzato un massiccio servizio di controllo volto a individuare l'autore della rapina, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo gravemente indiziato per il reato in questione. L'intera vicenda e l'individuazione del sospettato sono state prontamente comunicate al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, il quale ha disposto il trasferimento del soggetto presso la Casa Circondariale di Latina.

Dopo aver spento il motore, ha aperto lo sportello con forza, ha trascinato fuori il guidatore dalla vettura e si è dato alla fuga a bordo della stessa. Il cittadino ha subito allertato i Carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, hanno ritrovato l'auto rubata in una zona periferica della città e, contemporaneamente, hanno iniziato la ricerca dell'individuo, avendo a disposizione una descrizione dettagliata di quest'ultimo.

In particolare, un cittadino si trovava a bordo della propria auto, mentre stava tornando a casa, quando ha notato due persone a piedi che, attraverso dei gesti con le mani, gli hanno chiesto di fermarsi per chiedere una sigaretta. Uno dei due si è avvicinato al finestrino e ha chiesto al guidatore una sigaretta, ma di fronte al rifiuto, si è agitato e, gridando, ha infilato la testa nell'abitacolo. Successivamente, ha allungato una mano verso l'accensione e ha spento il motore, cercando poi di prenderne le chiavi, senza però riuscirci.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, insieme ai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Latina, hanno sottoposto a fermo un individuo di 33 anni, residente nella zona, poiché gravemente indiziato per una rapina avvenuta la scorsa notte.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli