Nuova minaccia indirizzata alla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni. Anche questa azione sarebbe stata pianificata per intimidire. Nei giorni scorsi qualcuno - nel cuore della notte - ha danneggiato l'auto della Garante. La vettura era parcheggiata sotto casa in una zona del capoluogo dove ci si arriva soltanto se si conosce la strada.

Anche questa è una circostanza indicativa e lascia intuire un particolare: chi è entrato in azione sapeva come fare e dove colpire per lanciare un messaggio. La fiancata della vettura è stata presa di mira con un oggetto contundente, forse un cacciavite con cui è stata danneggiata tutta la fiancata laterale.

E' la seconda intimidazione in meno di un mese: la prima risale a due settimane fa esatte e i due episodi - in base ai primi riscontri - sarebbero strettamente collegati. Dopo la scoperta è stata presentata una denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina che stanno svolgendo tutti gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Latina che ha aperto un'inchiesta.

Il primo campanello d'allarme risale allo scorso 22 settembre quando ignoti avevano infranto il vetro dell'auto della Garante ma non avevano portato via niente. Nessun dubbio sulla matrice del gesto: era stata una intimidazione. Secondo gli investigatori l'episodio sarebbe da collegare ad un'inchiesta che la Garante sta portando avanti nel Lazio su una rete di pedofili che raccoglie e scambia foto.