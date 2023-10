Sono al vaglio dell'autorità giudiziaria le sorti del megastore in fase di ultimazione all'angolo tra via del Lido e la strada statale Pontina nell'area che un tempo era di pertinenza del Garden Hotel, ovvero il complesso edilizio composto da tre medie strutture commerciali finito di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura dopo la prima archiviazione di tre anni fa. I nuovi approfondimenti investigativi dei Carabinieri Forestali stanno consentendo alla Procura di valutare la legittimità dei permessi a costruire rilasciati dal Comune, quindi soppesare le eventuali responsabilità per gli illeciti che potrebbero avere viziato l'iter amministrativo, nell'ambito di un procedimento penale che conta cinque indagati, tra i responsabili dell'ufficio tecnico dell'ente locale che hanno firmato il rilasciato dei titoli autorizzativi, gli amministratori delle società che ne hanno beneficiato e il responsabile dei lavori. Valutazioni sulla regolarità del cantiere che gli inquirenti hanno già sottoposto da tempo all'esame del Tribunale di Latina.