Vanno avanti gli accertamenti in merito all'incidente sulla Nettunense nel quale ha perso la vita Tommaso Cicoli, il 41enne di Aprilia che in sella al suo T-Max si è scontrato contro una Renault Kadjar che stava svoltando in via Maiella. Nelle ore successive alla tragedia avvenuta nella zona Bellavista la Polizia Locale di Lanuvio - che ha eseguito i rilievi del sinistro - ha proceduto all'acquisizione delle cartelle cliniche che sono state consegnate all'autorità giudiziaria. Sul caso, come è prassi in queste circostanze, è stato aperto un fascicolo d'indagine e sono in corso degli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità in merito all'incidente. Per questo il pm Travaglini ha richiesto un esame autoptico sul corpo della vittima, il medico legale è stato incaricato e l'autopsia si terrà domani (lunedì 9 ottobre) nell'ospedale Tor Vergata di Roma, dove si trova la salma.

Una volta eseguito l'esame autoptico la salma sarà dissequestrata e si potranno celebrare i funerali del 41enne dipendente comunale, che da due anni lavorava al Comune di Castel Gandolfo ma che in passato ha lavorato anche al Comune di Aprilia; una morte che ha sconvolto la comunità cittadina visto che tante persone conoscevano Tommaso e apprezzavano la sua solarità.