Un grave incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 11 a Borgo Santa Maria alle porte di Latina, all'altezza dell'incrocio con via del Bufalotto. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina, due auto, si sono scontrate e l'impatto è stato molto violento. A riportare la peggio una 24enne alla guida di un'auto, una Fiat Punto che è finita contro un albero.

La vettura si è ribaltata a causa della collisione con un veicolo condotto da un anziano e la ragazza è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Immediatamente è scattato l'allarme ai soccorritori ed è atterrata una eliambulanza che ha trasportato la ferita al San Camillo di Roma. Il conducente dell'altra auto, si tratta di un 88enne ha invece rifiutato il ricovero. La donna portata in ospedale a Roma è in condizioni meno preoccupanti rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento.