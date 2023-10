Gli inquirenti stanno scandagliando e cercando collegamenti anche con inchieste contro una rete di insospettabili pedofili che si sono scambiati immagini dal web. Al vaglio una serie di inchieste per abusi sessuali che vedono come vittime dei minori. Gli elementi concreti su cui poggia l'indagine sono le intimidazioni (avvenute a distanza di 14 giorni l'una dall'altra) e le modalità di esecuzione: chi ha colpito sapeva dove e quando andare.

Due intimidazioni collegate. Sembrano unite da un filo che porta prima al danneggiamento del vetro dell'auto lo scorso 22 settembre e poi allo sgarro di qualche giorno fa della fiancata (sempre della stessa vettura) che appartiene alla Garante Regionale per i diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza Monica Sansoni.

