Sono diventate definitive le condanne per rapina ed estorsione nei confronti di Antonio detto «Patatino» e Ferdinando detto «Prosciutto» Di Silvio, i due fratelli sono i figli di Giuseppe detto «Romolo» Di Silvio. I giudici della Corte di Cassazione, presidente Geppino Rago, hanno rigettato il ricorso delle difese che avevano impugnato le condanne emesse dalla prima sezione della Corte d'Appello di Roma nel maggio del 2022 per dei fatti avvenuti a Latina alla fine di agosto del 2020.



Nel ricorso il collegio difensivo degli imputati, aveva puntato sulla violazione di legge e anche sulla illogicità della motivazione della Corte d'Appello che aveva leggermente ridotto le condanne emesse dal gup di Latina Giuseppe Cario nel 2021. Antonio Di Silvio detto «Patatino» era stato condannato a sette anni e sei mesi mentre Ferdinando detto «Prosciutto» a tre anni e sei mesi. Le sentenze adesso sono definitive. Erano stati gli agenti della Squadra Mobile di Latina a ricostruire i fatti contestati e a fare luce su quello che era accaduto la sera del 27 agosto del 2020. La madre di un ragazzo del capoluogo aveva denunciato le condotte violente alla Polizia e aveva raccontato che il figlio era stato minacciato per un debito di droga aggiungendo un particolare. In una circostanza alcune persone si erano presentate in casa con un atteggiamento intimidatorio.