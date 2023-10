Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sul lungomare di Sabaudia. Davvero molte le presenze in spiaggia, insomma il litorale era ieri affollato proprio come una domenica estiva, traffico compreso. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, per cause da accertare un pedone che si trovava su un tratto di strada non lontano da Torre Paola è stato investito da un'auto che procedeva verso il promontorio. Sembra che l'uomo fosse da poco risalito dalla spiaggia e che quindi stesse attraversando la strada.

A seguito dell'impatto, il pedone, un 30enne originario della Calabria, ha riportato gravi ferite alla testa, un trauma cranico quindi ma anche escoriazioni sul viso. I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul posto sono infatti intervenute in pochi minuti un'ambulanza della Croce Azzurra ed un'auto medica di Croce Amica per i primi soccorsi. Accertata la gravità della situazione, i sanitari hanno chiesto l'ausilio di un'eliambulanza del 118 che poi è atterrata davanti l'Hotel le Dune. L'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza fino all'eliambulanza per poi essere trasferito in codice rosso a Roma presso l'ospedale Gemelli dove si trova tutt'ora in prognosi riservata.