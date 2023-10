Si è reso necessario l'intervento delle pattuglie della Squadra Volante impegnate nei servizi di controllo del territorio e di una ambulanza del 118 per scongiurare il peggio sabato sera, poco prima delle 22, in via Virgilio a Latina, a poca distanza dalla circonvallazione. Un uomo di origine straniera, a quanto pare un tunisino armato di coltello, stava compiendo degli atti di autolesionismo ed era molto agitato. Sono stati gli agenti della Squadra Volante a fermarlo e ad evitare il peggio nel corso dell'intervento è stato bloccato con il taser.



Non è stato l'unico episodio: anche in una altra circostanza uno straniero - questa volta in via Don Morosini, una zona che più volte nell'ultimo periodo era salita alla ribalta della cronaca - aveva cercato di feririsi utilizzando un coltello. L'uomo a quanto pare era ubriaco ed è stato bloccato dai Carabinieri. La zona di via Don Morosini si conferma ancora una volta come uno tra i quartieri più critici come hanno più volte sottolineato gli stessi residenti ma anche i commercianti.