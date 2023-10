Un rocambolesco incidente si è registrato stamattina in via Don Torello in prossimità della rotatoria all'incrocio con strada Piccarello. In circostanze al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, due automobili sono entrate in collisione tra loro, poi una delle due vetture si è ribaltata, fermandosi sottosopra al centro della carreggiata. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, una Peugeot 208 che percorreva via Don Torello in direzione del centro ha effettuato la manovra di svolta a sinistra per entrare in un accesso privato sull'altro lato della strada, quando è finita nella traiettoria di una Chevrolet Matiz che procedeva nella direzione opposta.

A causa dell'urto laterale tra i due mezzi, il secondo si è capovolto fermandosi sottosopra: sia i due uomini che viaggiavano a bordo della Chevrolet che la donna al volante della Peugeot sono rimasti feriti in maniera non grave, ma hanno richiesto comunque i soccorsi del pronto intervento sanitario, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli. Non sono mancati i disagi per la viabilità, che ha subito rallentamenti in uscita da Latina, per la presenza delle auto coinvolte nel sinistro che ha ostacolato il transito nella corsia di marcia.