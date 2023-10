Potrebbe sembrare un problema da niente ma la rottura del fontanile dell'Acqua della Chiesa, una delle tante fonti sparse sui sentieri che percorrono il Monte Semprevisa, sta invece rappresentando una criticità non da poco per i tanti animali che lì erano soliti abbeverarsi. Soprattutto i cavalli selvatici presenti nella zona. Praticamente, a causa di una rottura dovuta alla manutenzione assente, l'acqua, invece che convergere nel tubo che la porta al fontanile, si disperde tra i sassi creando una zona a terra putrida e maleodorante. A segnalare la cosa è un amante della montagna, Luigi Gioacchini che percorrendo il sentiero si è imbattuto nella triste scoperta che ha anche documentato fotograficamente. E lancia quindi un appello, a chi di dovere, per porre rimedio alla situazione il prima possibile: «Ieri ho deciso di raggiungere la famosa sorgente lepina denominata "Acqua della Chiesa". Lo spettacolo che si è presentato ai miei occhi non lo avrei mai potuto immaginare. Il sistema di raccolta delle acque, antichissimo, è ormai fuori uso per la inesistente manutenzione e non consente più di convogliare il rivolo di acqua nelle vasche, come avvenuto da secoli, facendolo disperdere nel terreno circostante. Una decina di cavalli, fra i quali alcuni puledri, sono lì in un pietoso stato di abbandono e assetati all'inverosimile. Coloro che sono pagati per provvedere alla tutela della fauna e dell'ambiente lo sapranno che all'Acqua della Chiesa gli animali stanno morendo di sete? Basterebbe provvedere al ripristino del convogliamento di quelle acque nelle vasche presenti».