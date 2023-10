Il fermo non è stato convalidato e il gip del Tribunale Mario La Rosa ha scarcerato il 33enne di Latina, ritenuto il presunto responsabile della rapina di una Audi A3 ai danni di un operaio del capoluogo. L'episodio era avvenuto nei giorni scorsi e l'uomo era stato fermato nel corso di una operazione condotta dai Carabinieri.

Ieri mattina, difeso dall'avvocato Massimo Frisetti, si è svolta la convalida: il 33enne, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha negato le accuse sostenendo che la rapina è stata una messa in scena della parte offesa. Dinnanzi a versioni divergenti - ha scritto il giudice - si impone un approfondimento di indagine per acquisire elementi di riscontro al narrato dell'una e dell'altra parte

Il magistrato alla fine ha ritenuto questa ricostruzione credibile e nel provvedimento con cui ha rimesso in libertà