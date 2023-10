Si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza davanti al Monumento ai Caduti del Corpo Forestale dello Stato, dramma a Sabaudia per la morte di Emanuele Molena. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio poco dopo le 16 proprio davanti alla ex Scuola Forestale dove la vittima prestava servizio. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembra che Emanuele Molena, 45 anni residente a Borgo Vodice abbia indossato la divisa della Forestale quella in dotazione prima che il Corpo entrasse a fare parte dell'Arma dei Carabinieri. Poi dopo essere uscito dalla Scuola Forestale ha raggiunto il monumento ai caduti è si è tolto la vita. Sembra inoltre, che alcuni colleghi dopo avere capito cosa stesse per accadere, abbiano cercato di fermarlo, un tentativo disperato per evitare la tragedia. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, in pochi minuti i sanitari del 118 hanno raggiunto l'area antistante la Scuola Forestale mentre un'eliambulanza atterrava nel parcheggio del Brigantino.