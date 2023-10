Sono state inoltre coinvolte nelle ricerche le altre forze di polizia, anche per il timore che il sopraggiungere dell'oscurità oltre a rendere più ardue le ricerche potesse gravare sulle condizioni psico-fisiche dell'uomo. Hanno inoltre partecipato i volontari della Protezione Civile e la capillare diffusione della notizia tra la comunità, corredata da una fotografia dello scomparso, ha fatto sì che una giovane intenta a fare jogging lo riconoscesse fornendo indicazioni utili al suo rintraccio. L'uomo è stato quindi affidato alle cure dei familiari.

È stato quindi immediatamente attivato il protocollo per le persone scomparse e sono iniziate le ricerche sul territorio dell'uomo, estese anche ai comuni limitrofi. L'intero Commissariato di Polizia di Fondi è stato impegnato nelle ricerche, con alcuni poliziotti liberi dal servizio che, avuta notizia dell'accaduto, hanno comunque voluto prestare il proprio contributo.

La Polizia di Stato è intervenuta nelle scorse ore nel territorio di Fondi per rintracciare un 72enne, affetto da alcune patologie invalidanti di tipo fisico e psichico, che si era allontanato dalla propria abitazione, gettando nello sconforto i propri congiunti.

