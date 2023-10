È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 11 in via del Crocifisso, a Borgo Piave, alle porte di Latina. Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, un furgone Amazon e una Golf Volkswagen sono entrati in collisione. L'impatto è stato violento e il furgone a causa della botta si è ribaltato. Subito è scattato l'allarme al 118 e ai Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti. I feriti sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti, le condizioni fortunatamente non sembrano gravi.