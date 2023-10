Ieri al Tribunale di Latina è ripreso il processo, con un'udienza interlocutoria, che contesta agli imputati il reato di lottizzazione abusiva per il complesso dell'ex Pro Infantia del lungomare Circe di Terracina. Il giudice Romano ha nominato il perito che dovrà procedere alle trascrizioni delle intercettazioni su conversazione telefoniche tra gli indagati, tra cui quella che, secondo l'accusa, vede protagonista l'ex vice sindaco Pierpaolo Marcuzzi, difeso dall'avvocato Giulio Mastrobattista. Proprio quest'ultimo ha obiettato sulla possibilità che fosse trascritta un'altra intercettazione che vede interloquire uno degli indagati, l'allora dirigente del Comune Claudia Romagna con l'avvocato Giacomo Mignano che, nel processo, è il difensore della stessa Romagna insieme al collega Renato Archidiacono. Ci vorranno 90 giorni per la trascrizione delle intercettazioni. Il processo è stato rinviato al 16 febbraio 2024.

