Con una cerimonia laica che si terrà domani, giovedì 12 ottobre, alle 15 presso il palazzetto dello sport di via Conte Verde la città darà l'ultimo saluto a Emanuele Molena. Dopo il tragico gesto davanti la ex Scuola Forestale le indagini dei Carabinieri sono andate avanti anche visionando in filmati di alcune attività non molto distanti dal luogo in cui il Carabiniere Forestale si è tolto la vita. In queste ore sono stati davvero molti i messaggi di cordoglio e stima, dalle istituzioni, dal mondo dello sport ma soprattutto dai tanti colleghi e amici del 45enne. Una notizia che ha profondamente scosso la comunità.