Sono tornati oggi in classe dopo due giorni di sit-in, i ragazzi del Liceo "Rita Levi Montalcini" di Sabaudia che pacificamente hanno protestato proprio davanti la scuola, per dire cosa al momento non va. Tanto per cominciare gli studenti del Liceo sportivo sono ancora in attesa che gli impianti all'aperto vengano ultimati, nella palestra sono state realizzate delle classi...senza finestre e impianto di ventilazione.

Problematiche sarebbero state riscontrate anche per ciò che concerne la pulizia delle aule in generale. Altra questione la decisione, sempre per i licei, di aumentare le ore di lezione a sette, cosa che rende al momento molto difficile proseguire con gli allenamenti dopo l'orario scolastico. Oggi gli studenti sono tornati in classe ma fra una settimana, se la situazione non andrà a migliorare, daranno il via ad una nuova protesta perchè il diritto allo studio vuol dire anche frequentare in locali idonei, impianti sportivi compresi.